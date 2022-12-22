Врач объяснила, почему активированный уголь не спасёт от похмелья

Врач-гастроэнтеролог GMS Clinic Елена предостерегла россиян от лечения похмелья активированным углём.

Активированный уголь является дешёвым лекарством, которое имеется в аптечке каждого. Обычно углём лечат отравление, диарею, жар и даже алкогольное отравление.

Но уголь не только бесполезен в данной ситуации, но и может навредить организму.

Дело в том, что его сорбенты не способны «достать» алкоголь, который сразу же всасывается в стенки желудка. При обычном отравлении данный метод работает.

Однако при алкогольном лучше использовать другой метод.

«Приём активированного угля и других энтеросорбентов никак, к сожалению, не поможет избежать похмелья. Энтеросорбенты собирают из пищеварительного тракта всё содержимое, в том числе еду», — объяснила специалист.

Молекулы этанола чрезвычайно маленькие и очень быстро всасываются через стенку пищеварительного тракта.

По словам врача, тем, кто не может соблюдать умеренность, стоит принимать ферментные препараты, улучшающие качество пищеварения, но не снижающие функции поджелудочной железы.