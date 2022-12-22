Шойгу провёл инспекцию группировки армии России в зоне спецоперации

В Министерстве обороны РФ утверждают, что Сергей Шойгу побывал в зоне проведения специальной военной операции, ознакомившись с условиями размещения российских военных.

22 декабря пресс-служба Минобороны сообщила, что в текущий четверг глава ведомства Сергей Шойгу посетил зону спецоперации, где проинспектировал расположенную в Украине группировку российских военных. В ходе посещения зоны СВО Шойгу заслушал доклады от командующих силами спецоперации, отметив слаженность действий солдат и офицеров армии РФ.

Днём ранее Сергей Шойгу выступил с докладом перед Владимиром Путиным, сообщив ему, что после успешных испытаний российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" стартовали работы по её развёртыванию в качестве новой единицы ядерной триады России.