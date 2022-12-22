Соседи Пугачевой утверждают, что артистка приедет в Россию на Новый год

Соседи замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина решили, что певица приедет домой на новогодние праздники. По какой причине они пришли к такому умозаключению?

Соседи особняка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь заметили, что несколько раз к замку приезжали клининговые службы.

Особо внимательные заметили, как моют окна в доме знаменитых личностей.

Умозаключение соседей звучит так: "Явно ждут возвращения хозяйки".