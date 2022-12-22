Герасимов: ракеты «Кинжал» армии России неуязвимы для систем ПВО Украины

Глава Генштаба России Валерий Герасимов утверждает, что российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" не могут быть перехвачены украинскими ПВО.

В четверг возглавляющий Генштаб вооружённых сил России Валерий Герасимов провёл брифинг для зарубежных военных атташе, где заявил, что в ходе спецоперации российский гиперзвуковой комплекс "Кинжал" воздушного базирования продемонстрировал свою эффективность, поскольку оказался неуязвим для систем противовоздушной обороны армии Украины.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ближайшее время на баланс российских военных кораблей начнут массово поступать ракеты "Циркон".