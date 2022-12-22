Reuters: США ввели санкции против ЧВК «Вагнер»
2022-12-22 17:32
Власти США ввели «жесткие экспортные ограничения» против ЧВК «Вагнер», принимающей участие в СВО.
22 декабря международное агентство новостей Reuters сообщило о том, что Соединённые Штаты ввели санкции, ограничивающие доступ к военным технологиям, произведенным в любой точке мира на американском оборудовании, в отношении ЧВК «Вагнер».
Отмечается, что данные санкционные ограничения являются демонстрацией поддержки США главы киевского режима Владимира Зеленского, который вчера с рабочим визитом посетил Вашингтон.
Опубликовано: Диана Мудреченко