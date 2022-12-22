Довлатова заявила, что ей больно и страшно за уехавшую в Израиль Пугачеву

Известная в России радиоведущая Алла Довлатова сокршается по поводу отъезда Аллы Пугачевой в Израиль. Тезка певицы заявила, что ей больно за артистку.

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова сокрушается по поводу того, что ни у кого не было столько народной любви, как у Аллы Пугачевой, а теперь...

Знаменитость сравнила Пугачеву с великим русским поэтом Александром Пушкиным.

Раиоведущая призналась, что ей больно и страшно за 73-летнюю артистку.

Своими соображениями по поводу Довлатова поделилась в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!".