Довлатова заявила, что ей больно и страшно за уехавшую в Израиль Пугачеву
2022-12-22 17:33
Известная в России радиоведущая Алла Довлатова сокршается по поводу отъезда Аллы Пугачевой в Израиль. Тезка певицы заявила, что ей больно за артистку.
Актриса и радиоведущая Алла Довлатова сокрушается по поводу того, что ни у кого не было столько народной любви, как у Аллы Пугачевой, а теперь...
Знаменитость сравнила Пугачеву с великим русским поэтом Александром Пушкиным.
Раиоведущая призналась, что ей больно и страшно за 73-летнюю артистку.
Своими соображениями по поводу Довлатова поделилась в эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!".
Опубликовано: Наталья Гончарова