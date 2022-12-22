Мисс Россия Линникову допустили к участию в конкурсе Мисс Вселенная, который пройдет в США
2022-12-22 17:49
22-летняя "Мисс Россия" Анна Линникова поедет в Новый Орлеан (США), чтобы побороться за звание "Мисс Вселенная".
"Мисс Россия" Анна Линникова представил страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане (США).
22-летняя красавица рассказала о нарядах для конкурса красоты.
Один из них "родом из эпохи Романовых". Дизайнер создавал платье, пребывая под впечатлением от диадемы императрицы Александры Федоровны.
Детали второго образа сохраняются в тайне.
Опубликовано: Наталья Гончарова