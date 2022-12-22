Мисс Россия Линникову допустили к участию в конкурсе Мисс Вселенная, который пройдет в США

22-летняя "Мисс Россия" Анна Линникова поедет в Новый Орлеан (США), чтобы побороться за звание "Мисс Вселенная".

"Мисс Россия" Анна Линникова представил страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане (США).

22-летняя красавица рассказала о нарядах для конкурса красоты.

Один из них "родом из эпохи Романовых". Дизайнер создавал платье, пребывая под впечатлением от диадемы императрицы Александры Федоровны.

Детали второго образа сохраняются в тайне.

