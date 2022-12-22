Рогозин сообщил о гибели своего помощника в ходе обстрела ресторана в Донецке

Бывший глава компании "Роскосмос" Дмитрий Рогозин утверждает, что во время обстрела кафе "Шеш-Беш" в столице ДНР скончался его помощник.

Вечером 22 декабря Дмитрий Рогозин заявил, что во время вчерашнего ракетного удара армии Украины по ресторанному комплексу "Шеш-Беш" скончался его персональный помощник. Сам Рогозин отказался от эвакуации в другие российские регионы, ввиду чего местные донецкие медики продолжают оказывать ему помощь. Также врачи отказались извлекать осколок из позвоночника Дмитрия Рогозина.

Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин утверждает, что в результате вчерашнего артиллерийского обстрела кафе в Донецке скончались два человека.