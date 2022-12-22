Пушилин: помощники Рогозина и Хоценко погибли в ходе обстрела Донецка

Губернатор ДНР Денис Пушилин утверждает, что во время вчерашнего обстрела ресторана в Донецке умерли два человека.

В четверг временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин заявил, что вчера войска Украины нанесли удар по ресторану в центре Донецка, что привело к гибели двух человек: погибшими числятся помощник бывшего гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и личный телохранитель председателя правительства ДНР Виталия Хоценко.

Сообщается, что Рогозин и Хоценко также получили ранения различной степени тяжести, в частности, экс-глава "Роскосмоса" находится под наблюдением врачей с осколочным ранением позвоночника. Характерно, что медики отказываются извлекать осколок из позвоночного столба Дмитрия Рогозина, ссылаясь на опасность подобной операции.