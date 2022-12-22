Страны G7 выделят $32 млрд на помощь Украине в 2023 году

Государства-участники "Большой семёрки" огласили бюджет помощи Киеву на следующий год.

Вечером 22 декабря Группа семи опубликовала новый пресс-релиз, в рамках которого сообщила, что члены организации и страны Европейского союза потратят 32 миллиарда долларов на помощь Украине в 2023 году. Характерно, что в рамках данного пакета помощи Киев получит $18 миллиардов именно от стран ЕС.

По данным зарубежных информагентства, в ходе 2022 года западные союзники Украины также намеревались направить Украине 32 миллиарда долларов, однако в итоге эта сумма не была собрана в полном объёме.