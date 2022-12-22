Эксперты объяснили, почему нужно завести в доме кактусы

Эти растения неприхотливы, способны долго удерживать влагу, потому их не надо часто поливать. Кактусы также считаются оберегами от негативной энергетики.

Если хочется оживить пространство растениями, однако времени на уход за ними нет, стоит обратить внимание на кактусы. Они могут расти в любом месте, где им хватает света.

Специалисты отмечают, что лучше всего они себя чувствуют на восточных и южных окнах.

Эти растения неприхотливы, способны долго удерживать влагу, то есть, их можно спокойно оставить без полива на время отъезда. Но поливать все же надо: в холодную пору - раз в 2 недели, весной-летом-осенью - раз в 10 дней.

Кактусы радуют своим цветением: пусть оно короткое, но зато очень эффектное. Кроме того, кактусы считаются отличным оберегами от негативной энергетики.

По приметам, наличие в доме таких растений улучшают мыслительные процессы хозяев и забирают головную боль.