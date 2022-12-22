Путин: послание Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года

Президент России Владимир Путин сообщил, что послание Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года.

22 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе на пресс-подхода после заседания Государственного совета РФ по молодежной политике сообщил о том, что послание Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года.

Помимо прочего Путин отметил, что невзирая на факт того, что «идеальных ситуаций не бывает», Россия смогла пройти уходящий 2022 год в нынешней геополитической ситуации «уверенно».