Президент России Владимир Путин заявил, что США давно вовлечены в процессы на территории бывшего СССР, в частности, на Украине.

В четверг, 22 декабря 2022 года, президент Росси Владимир Путин в пресс-подходе после заседания Госсовета по молодёжной политике указал на факт того, что американские власти на протяжении многих лет вовлечены в процессы на постсоветском пространстве, в частности, на территории Украины.

Путин уточнил, что США «ещё в советские времена готовили почву и определяли смыслы», чтобы разделить братские народы Украины и России, чтобы впоследствии «отдельными частями руководить».