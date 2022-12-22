Путин: армия России «пощёлкает» поставленный Киеву из США ЗРК Patriot

Владимир Путин заявил о способности российской армии справиться с американским ракетным комплексом Patriot, который Вашингтон намерен поставить украинским войскам.

В четверг Владимир Путин прокомментировал новость о том, что Джо Байден подписал правительственный меморандум, поручающий Минобороны Соединённых Штатов поставить войскам Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot. Путин утверждает, что Вашингтон позиционирует подобные вооружения как сугубо оборонительные.

При этом Владимир Путин пообещал, что Россия "пощёлкает" и поставляемые Киеву ЗРК Patriot, а украинский оружейный запас будет опустошён, в то время как российские оборонные предприятия могут нарастить производства для нужд спецоперации.