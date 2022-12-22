Зеленский провел переговоры с президентом Польши в Жешуве по пути из США
2022-12-22 19:09
Президент Украины встретился с лидером Польша в городе Жешуве на обратном пути из Вашингтона.
Украинский лидер Владимир Зеленский на обратном пути из США встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщается на сайте главы украинского государства.
Главы государств провели переговоры в городе Жешуве, где Дуда с супругой Агатой в преддверии Рождества общались с польскими солдатами и офицерами.
Дуда и Зеленский совместно подвели итоги 2022 года и ход ведения российской специальной военной операции. Акцент был сделан на повышении обороноспособности Украины.
Опубликовано: Максим Алексеев