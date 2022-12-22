Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, ведь каждый конфликт заканчивается за столом переговоров.

22 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в своём пресс-релизе заявил, что Москва, в отличие от Киева, никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров для урегулирования украинского конфликта.

Путин также отметил факт того, что «все вооружённые конфликты заканчиваются переговорами, чем быстрее это станет ясно Киеву, тем лучше», однако в настоящее время «руководство Украины запретило себе переговоры».