Путин: Украина исчерпает свои оружейные запасы значительно раньше России

По мнению Владимира Путина, траты оружейного запаса армией России в ходе конфликта на Украине полностью оправданы.

22 декабря Владимир Путин публично признал, что во время спецоперации в Украине Россия существенно тратит свои оружейные запасы, однако украинские резервы оружия закончатся существенно быстрее. По мнению Путина, государства НАТО далеки от возникновения дефицита оружия в Альянсе, ввиду западные страны смогут продолжить поставлять оружие Киеву.

При этом Владимир Путин отметил, что НАТО поставляет Украине лишь советское оружие, которое имеется у государств Запада в ограниченном количестве, ввиду чего в ближайшее время Киев может остаться без новых поставок, в то время как Россия в состоянии интенсифицировать оружейное производство в стране.