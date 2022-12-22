Путин встретит Новый год с семьёй, посмотрев обращение президента

22 декабря Владимир Путин рассказал журналистам, как будет праздновать Новый год.

Вечером четверга Владимир Путин пообщался с представителями прессы, где ему был задан вопрос о том, как он отпразднует Новый год. Путин ответил шуткой, сообщив, что намерен провести праздник в кругу семьи, посмотрев "обращение президента".

При этом Владимир Путин отметил, что считает участников спецоперации в Украине настоящими героями, поскольку они находятся в тяжёлых условиях в тот момент, когда российские политики пребывают в тепле московского Кремля. По мнению Путина, участники СВО будут являть собой пример для будущих поколений в России.