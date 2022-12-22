Политолог Шаповалов: Байден проговорился о разрушении единства западного мира

Политолог Владимир Шаповалов считает, что во время встречи с Владимиром Зеленским Джо Байден допустил серьезную ошибку.

В частности, он дал понять, что не все государства Евросоюза поддерживают оказание помощи Украине.

Шаповалов отметил, что отсутствие единства на Западе по этому поводу хорошо известно, но впервые об этом говорит персона такого уровня.

Он также отметил, что визит Зеленского был важен для Байдена, которому необходимо было показать американцам, куда уходят их деньги.