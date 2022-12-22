Путин: ЧП на «Северных потоках» является актом государственного терроризма

Президент России Владимир Путин заявил, что диверсии на «Северных потоках» в Балтийском море является актом государственного терроризма.

В четверг, 22 декабря 2022 года, президент России Владимир Путин в официальном пресс-релизе заявил, что диверсии на нитках магистральных газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в акватории Балтийского моря были актом государственного терроризма.

Путин пояснил журналистам, что «индивидуальные лица, частные лица, физические лица, самостоятельно без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии».