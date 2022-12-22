Белый дом: КНДР поставляет оружие ЧВК «Вагнер»
2022-12-22 21:14
Координатор Совбеза Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, частная военная компания «Вагнер» получила оружие из Северной Кореи.
По его словам, это была первая поставка, и ее уже оплатили. В дальнейшем планируется передача новых вооружений.
Кирби отметил, что КНДР поставила в Россию для ЧВК «Вагнер» снаряды и ракеты в прошлом месяце.
Он подчеркнул, что в Соединенных Штатах обеспокоены потенциальными поставками военной техники в Россию.
Опубликовано: Светлана Репина