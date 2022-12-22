Белый дом: КНДР поставляет оружие ЧВК «Вагнер»

Координатор Совбеза Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, частная военная компания «Вагнер» получила оружие из Северной Кореи.

По его словам, это была первая поставка, и ее уже оплатили. В дальнейшем планируется передача новых вооружений.

Кирби отметил, что КНДР поставила в Россию для ЧВК «Вагнер» снаряды и ракеты в прошлом месяце.

Он подчеркнул, что в Соединенных Штатах обеспокоены потенциальными поставками военной техники в Россию.