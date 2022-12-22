МИД России: Украина блокирует поставки российского аммиака

Пресс-служба российского МИД опубликовала заявление о том, что Украина не дает восстановить поставки аммиака из РФ.

По данным внешнеполитического ведомства, речь идет о поставках 7 млн тонн сырья ежегодно.

Этого количеств достаточно, чтобы произвести 25 млн тонн удобрение и обеспечить продовольствием 150 млн человек.

В Министерстве отмечают, что поставки аммиака блокирует только Украина, которая спекулирует на нуждах стран Азии, Африки и Латинской Америки.