МИД России: Украина блокирует поставки российского аммиака
2022-12-22 21:19
Пресс-служба российского МИД опубликовала заявление о том, что Украина не дает восстановить поставки аммиака из РФ.
По данным внешнеполитического ведомства, речь идет о поставках 7 млн тонн сырья ежегодно.
Этого количеств достаточно, чтобы произвести 25 млн тонн удобрение и обеспечить продовольствием 150 млн человек.
В Министерстве отмечают, что поставки аммиака блокирует только Украина, которая спекулирует на нуждах стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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