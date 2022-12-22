Белый дом: В Украине сражаются 50 тыс. вагнеровцев
Выступая перед журналистами, занимающий важный пост в Белом доме Джон Кирби заявил, что русские привлекли к войне в Украине примерно 50 тыс. бойцов ЧВК Вагнер.
Эту прорву здоровых мужчин требуется не только кормить и вооружать, но неплохо оплачивать, поэтому, по американским сведениям, Россия тратит на них до 100 млн долларов в год.
Правда откуда взяты такие сведения о количестве бойцов и сумм затрат Кирби пояснять не стал.
Также Кирби заявил, что Северная Корея в ноябре поставляла ракеты специально для использования бойцами ЧВК Вагнер. Группа Вагнер внесена Америкой в санкционный список.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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Храмова Оксана
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