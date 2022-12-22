Путин: в теракте на «Северных потоках» замешаны целые государства
Владимир Путин заявил об участии зарубежных спецслужб в подрыве российских газопроводов "Северный поток".
По мнению Владимира Путина, диверсия со взрывом трубопроводов North Stream в Балтийском море была совершена агентами западных спецподразделений, получавших прямую поддержку от различных государств мира. Путин утверждает, что в настоящий момент целенаправленный подрыв "Северных потоков" является доказанным фактом.
Также Владимир Путин сообщил, что расценивает происшествие в Балтийском море как акт международного терроризма, выгодополучателем от которого является коллективный Запад.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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