Путин: в теракте на «Северных потоках» замешаны целые государства

Владимир Путин заявил об участии зарубежных спецслужб в подрыве российских газопроводов "Северный поток".

По мнению Владимира Путина, диверсия со взрывом трубопроводов North Stream в Балтийском море была совершена агентами западных спецподразделений, получавших прямую поддержку от различных государств мира. Путин утверждает, что в настоящий момент целенаправленный подрыв "Северных потоков" является доказанным фактом.

Также Владимир Путин сообщил, что расценивает происшествие в Балтийском море как акт международного терроризма, выгодополучателем от которого является коллективный Запад.