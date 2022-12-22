Sky News: в Шотландии одобрили смену пола в документах с 16 лет

Телеканал Sky News утверждает, что власти Шотландии разрешили менять пол в документах для несовершеннолетних.

Журналисты британского издания Sky News уведомляют, что 22 декабря в парламенте Швейцарии подошли к концу прения по вопросу о необходимости легализации документальной смены пола для граждан, достигших 16 лет. По данным Sky News, инициатива была одобрена большинством голосов парламентариев.

Известно, что член шотландского правительства Николой Стерджен выступила с предложением о разрешении смены пола в документах для достигших шестнадцатилетия начала продвигать подобный законопроект двумя годами ранее, однако широкую поддержку в парламенте он получил лишь сейчас, не избежав резонансных дискуссий.