Sky News: в Шотландии одобрили смену пола в документах с 16 лет
Телеканал Sky News утверждает, что власти Шотландии разрешили менять пол в документах для несовершеннолетних.
Журналисты британского издания Sky News уведомляют, что 22 декабря в парламенте Швейцарии подошли к концу прения по вопросу о необходимости легализации документальной смены пола для граждан, достигших 16 лет. По данным Sky News, инициатива была одобрена большинством голосов парламентариев.
Известно, что член шотландского правительства Николой Стерджен выступила с предложением о разрешении смены пола в документах для достигших шестнадцатилетия начала продвигать подобный законопроект двумя годами ранее, однако широкую поддержку в парламенте он получил лишь сейчас, не избежав резонансных дискуссий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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