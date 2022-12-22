Блинкен: нахождение американских военных в Афганистане не позволило бы оказывать такую поддержку Украине
2022-12-22 21:42
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не смогли бы оказывать поддержку Украине в нынешнем объеме, если бы американские военные остались в Афганистане.
По его словам, это существенно осложнило бы поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов и их союзников.
Ранее США объявили об очередном пакете военной помощи Украине, в которую войдут системы ПВО Patriot.
Сообщалось также, что страны G7 в 203 году предоставят Украине финансовую помощь на сумму в 32 млрд долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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