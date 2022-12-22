Одесский торговый порт выставили на приватизацию вместе с судами

Украинские СМИ сообщают, что одесский морской торговый порт «Усть-Дунайск» выставлен на приватизацию.

Стартовая цена объекта на аукционе, который запланирован на 17 января, составит 1,6 млн долларов.

В эту сумму входят недвижимое имущество порта, а также четыре плавпричала, 15 судов и шесть транспортных средств.

Порт открылся в 1977 году. За январь-сентябрь этого года его прибыль составила около 23 тыс. долларов.