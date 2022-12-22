Одесский торговый порт выставили на приватизацию вместе с судами
2022-12-22 22:17
Украинские СМИ сообщают, что одесский морской торговый порт «Усть-Дунайск» выставлен на приватизацию.
Стартовая цена объекта на аукционе, который запланирован на 17 января, составит 1,6 млн долларов.
В эту сумму входят недвижимое имущество порта, а также четыре плавпричала, 15 судов и шесть транспортных средств.
Порт открылся в 1977 году. За январь-сентябрь этого года его прибыль составила около 23 тыс. долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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