В Белом доме назвали количество «вагнеровцев» в зоне спецоперации
2022-12-22 22:22
Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США известно, сколько бойцов группы «Вагнер» участвует в спецоперации.
Он отметил, что в зоне СВО находятся около 50 тыс. «вагнеровцев», расходы составляют 100 млн долларов ежемесячно.
При этом Кирби не уточнил, из каких источников получены эти данные.
Ранее в Белом доме заявили, что ЧВК «Вагнер» получает оружие и боеприпасы из Северной Кореи.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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