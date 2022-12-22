В Белом доме назвали количество «вагнеровцев» в зоне спецоперации

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США известно, сколько бойцов группы «Вагнер» участвует в спецоперации.

Он отметил, что в зоне СВО находятся около 50 тыс. «вагнеровцев», расходы составляют 100 млн долларов ежемесячно.

При этом Кирби не уточнил, из каких источников получены эти данные.

Ранее в Белом доме заявили, что ЧВК «Вагнер» получает оружие и боеприпасы из Северной Кореи.