В Германии задержан сотрудник разведки по подозрению в шпионаже в пользу России
2022-12-22 22:27
Федеральная разведывательная служба Германии сообщает о задержании одного из своих сотрудников по подозрению в шпионаже в пользу России.
Этого человека подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ и передаче ее представителям информации, полученной в рамках профессиональной деятельности.
Сообщается, что под подозрение попали и другие сотрудники, однако никто из них пока не был задержан.
Ранее в Дюссельдорфе признали экс-офицера запаса бундесвера виновным в сотрудничестве с российской разведкой.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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