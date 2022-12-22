В Германии задержан сотрудник разведки по подозрению в шпионаже в пользу России

Федеральная разведывательная служба Германии сообщает о задержании одного из своих сотрудников по подозрению в шпионаже в пользу России.

Этого человека подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ и передаче ее представителям информации, полученной в рамках профессиональной деятельности.

Сообщается, что под подозрение попали и другие сотрудники, однако никто из них пока не был задержан.

Ранее в Дюссельдорфе признали экс-офицера запаса бундесвера виновным в сотрудничестве с российской разведкой.