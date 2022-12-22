Глава Минэнерго Украины Галущенко: восстановить энергосистему страны можно не раньше лета

Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил, что энергосистема страны может быть восстановлена не раньше лета.

По его словам, это станет возможным, если не будет новых обстрелов энергетических объектов Украины.

Одним из инструментов стабилизации энергосистемы Галущенко назвал мобильные электростанции и импорт электроэнергии.

На данный момент на Украине сохраняются ограничения в подаче электроэнергии потребителям из-за повреждения сетей.