По пути из США Зеленский встретился с президентом Польши Дудой

По пути из США самолет президента Украины Владимира Зеленского сел в Польше. Там состоялась встреча украинского лидера с польским коллегой Анджеем Дудой.

Зеленский написал в своем Telegram-канале, что во время встречи обсуждались двусторонние отношения, планы на будущее, взаимодействие в следующем году.

Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Во время пресс-конференции Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу с Россией.