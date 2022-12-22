По пути из США Зеленский встретился с президентом Польши Дудой
2022-12-22 23:04
По пути из США самолет президента Украины Владимира Зеленского сел в Польше. Там состоялась встреча украинского лидера с польским коллегой Анджеем Дудой.
Зеленский написал в своем Telegram-канале, что во время встречи обсуждались двусторонние отношения, планы на будущее, взаимодействие в следующем году.
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.
Во время пресс-конференции Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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