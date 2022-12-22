Глава Генштаба ВС РФ Герасимов: Россия и Китай не собираются создавать военный союз
2022-12-22 23:29
Глава Генштаба российский Вооруженных сил Валерий Герасимов рассказал, что совместные учения России и Китая стали ответом на наращивание повенного потенциала США в Азаиатско-Тихоокеанском регионе.
Он отметил, что Россия и Китай организовали не только учения и тренировки, но и патрулирование по морю и по воздуху.
Военное сотрудничество двух государств Герасимов назвал закономерным ответом на действия, которые предпринимают США.
При этом он подчеркнул, что Россия и Китай будут проводить учения в рамках международного права и не собираются создавать какие-либо союза.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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