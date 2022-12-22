Глава Генштаба ВС РФ Герасимов: Россия и Китай не собираются создавать военный союз

Глава Генштаба российский Вооруженных сил Валерий Герасимов рассказал, что совместные учения России и Китая стали ответом на наращивание повенного потенциала США в Азаиатско-Тихоокеанском регионе.

Он отметил, что Россия и Китай организовали не только учения и тренировки, но и патрулирование по морю и по воздуху.

Военное сотрудничество двух государств Герасимов назвал закономерным ответом на действия, которые предпринимают США.

При этом он подчеркнул, что Россия и Китай будут проводить учения в рамках международного права и не собираются создавать какие-либо союза.