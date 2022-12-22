Wall Street Journal: Зеленский готовит план «справедливого мира» с Россией, состоящий из десяти пунктов
Авторитетная американская деловая газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники среди украинских и европейских дипломатов сообщила о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовит мирное соглашение с Россией.
По данным издания, этот вопрос украинский лидер обсуждал на своей последней встрече с президентом США Байденом, которая состоялась 21 декабря без предварительного анонсирования.
Как сообщает Wall Street Journal, ближайшее окружение президента Украины Владимира Зеленского в настоящее время занято доработкой его плана мирного урегулирования конфликта с Россией. По имеющейся информации, документ будет состоять из десяти пунктов, а представить его планируется в феврале 2023 года (некоторые источники сообщают — в годовщину начала российской военной спецоперации на Украине).
Официальных комментариев со стороны Киева по данному поводу не последовало. Также на этот счет пока не поступало никаких высказываний со стороны американских или европейских политиков.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Храмова Оксана
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