Столтенберг: НАТО работает над массовым увеличением производства оружия

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс работает над массовым наращиванием выпуска вооружений.

Он отметил, что это необходимо для пополнения запасов в странах НАТО, а также для оказания военной помощи Украине.

Столтенберг рассказал, что Альянс работает с оборонной промышленностью и собирается усилить присутствие на восточном фланге.

Он подчеркнул, что ранее в России хотели уменьшения присутствия НАТО у границ страны, но в итоге получился обратный эффект.