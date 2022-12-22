Столтенберг: НАТО работает над массовым увеличением производства оружия
2022-12-22 23:36
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс работает над массовым наращиванием выпуска вооружений.
Он отметил, что это необходимо для пополнения запасов в странах НАТО, а также для оказания военной помощи Украине.
Столтенберг рассказал, что Альянс работает с оборонной промышленностью и собирается усилить присутствие на восточном фланге.
Он подчеркнул, что ранее в России хотели уменьшения присутствия НАТО у границ страны, но в итоге получился обратный эффект.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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