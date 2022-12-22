Сенат США одобрил выделение Украине 44,9 млрд долларов
2022-12-22 23:42
22 декабря Сенат американского Конгресса одобрил проект бюджета на следующий год на сумму в 1,7 трлн долларов.
Документ предусматривает выделение 44,9 млрд долларов на экстренную помощь Украине и союзникам по НАТО.
В проекте указаны оборонные расходы на 858 млрд долларов, а также выделение 722,5 млрд долларов на сферы, не связанные с обороной.
В бюджете также подразумевается выделение 14,5 млрд долларов на военное оборудование для Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Храмова Оксана
По мнению историков, именно прижизненный некролог Нобеля сподвиг его на создание знаменитой премии мира
Так случилось, что некролог Нобелю был написан еще при его жизни. Прочитав его, ученый пришел в ужас и принял решение основать одну из самых известных премий, которая вошла в историю как Нобелевская премия мира.Подробнее...