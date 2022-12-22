Сенат США одобрил выделение Украине 44,9 млрд долларов

22 декабря Сенат американского Конгресса одобрил проект бюджета на следующий год на сумму в 1,7 трлн долларов.

Документ предусматривает выделение 44,9 млрд долларов на экстренную помощь Украине и союзникам по НАТО.

В проекте указаны оборонные расходы на 858 млрд долларов, а также выделение 722,5 млрд долларов на сферы, не связанные с обороной.

В бюджете также подразумевается выделение 14,5 млрд долларов на военное оборудование для Украины.