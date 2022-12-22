Иран обвинил Зеленского во лжи о поставках оружия

Глава пресс-службы иранского МИД Насен Канани Чафи выразил осуждение по поводу заявлений президента Украины Владимира Зеленского.

По словам дипломата, Иран неоднократно указывал на то, что обвинения в поставках беспилотников в России необоснованны.

Чафи подчеркнул, что Иран не направлял военной технике ни одной из сторон украинского конфликта.

Он также отметил, что президенту Украины следует понимать, что стратегическое терпение Ирана не безгранично.