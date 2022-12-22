Иран обвинил Зеленского во лжи о поставках оружия
2022-12-22 23:50
Глава пресс-службы иранского МИД Насен Канани Чафи выразил осуждение по поводу заявлений президента Украины Владимира Зеленского.
По словам дипломата, Иран неоднократно указывал на то, что обвинения в поставках беспилотников в России необоснованны.
Чафи подчеркнул, что Иран не направлял военной технике ни одной из сторон украинского конфликта.
Он также отметил, что президенту Украины следует понимать, что стратегическое терпение Ирана не безгранично.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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