Кирби: Россия должна ответить за кризис на Украине после его завершения

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия должна ответить за кризис на Украине после его завершения.

Он сказал, что Соединенные Штаты и Украина считают, что Россию необходимо привлечь к ответственности.

По мнению Кирби, этого можно добиться с помощью санкций и экспортных ограничений, а также посредством оказания военной помощи Украине.

Ранее в Белом доме заявили, что российские военные получают оружие и боеприпасы из Северной Кореи.