Кирби: Россия должна ответить за кризис на Украине после его завершения
2022-12-23 00:05
Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия должна ответить за кризис на Украине после его завершения.
Он сказал, что Соединенные Штаты и Украина считают, что Россию необходимо привлечь к ответственности.
По мнению Кирби, этого можно добиться с помощью санкций и экспортных ограничений, а также посредством оказания военной помощи Украине.
Ранее в Белом доме заявили, что российские военные получают оружие и боеприпасы из Северной Кореи.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Храмова Оксана
По мнению историков, именно прижизненный некролог Нобеля сподвиг его на создание знаменитой премии мира
Так случилось, что некролог Нобелю был написан еще при его жизни. Прочитав его, ученый пришел в ужас и принял решение основать одну из самых известных премий, которая вошла в историю как Нобелевская премия мира.Подробнее...