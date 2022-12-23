Пригожин: ЧВК "Вагнер" не получает оружие из КНДР, но покупает много американских вооружений
2022-12-23 00:10
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал заявления Белого дома о том, что бойцы частной военной компании получают оружие из КНДР.
Он сказал, что Джон Кирби нередко делает заявления, которые основаны на домыслах, а не на достоверной информации.
Пригожин заявил, что Северная Корея давно не поставляет в Россию никаких вооружений и даже не делает таких попыток.
При этом он отметил, что ЧВК «Вагнер» покупает достаточно много оружия американского производства.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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