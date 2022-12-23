Spiegel: «Зеленые» требуют от Шольца поставок танков на Украину

Издание Spiegel сообщает, что правящая партия «Зеленых» пытается оказать давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он согласовал поставки танков на Украину.

Представитель партии по вопросам обороны Сара Нанни отмечает, что США поставляют Украине комплексы Patriot, и Германия тоже должна усилить поддержку.

По ее мнению, ФРГ необходимо передать украинским военным бронетранспортеры и танки западного образца.

Ранее в Германии заявили об отсутствии свободных комплексов Patriot для поставок на Украину.