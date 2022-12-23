Китайское издание Baijiahao опубликовало материал, в котором сказано, что заявления кремля вызвали панику на Украине.

Авторы утверждают, что после очередного требования Зеленского о выводе российских войск пресс-секретарь Кремля Песков ответил, что об этом не может быть и речи.

Это вызвало у украинских властей панику, поэтому президент Зеленский отправился к Джо Байдену.

Аналитики Baijiahao считают, что такая поездка сама по себе является свидетельством критичного положения Украины и Зеленского.