Baijiahao: Украина запаниковала из-за заявлений Кремля, поэтому Зеленский поехал к Байдену
2022-12-23 00:25
Китайское издание Baijiahao опубликовало материал, в котором сказано, что заявления кремля вызвали панику на Украине.
Авторы утверждают, что после очередного требования Зеленского о выводе российских войск пресс-секретарь Кремля Песков ответил, что об этом не может быть и речи.
Это вызвало у украинских властей панику, поэтому президент Зеленский отправился к Джо Байдену.
Аналитики Baijiahao считают, что такая поездка сама по себе является свидетельством критичного положения Украины и Зеленского.
Опубликовано: Светлана Репина