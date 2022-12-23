Postimees: эстонцев призвали отказаться от новогодних фейерверков из-за украинских беженцев

Издание Postimees сообщает, что Конгресс украинцев Эстонии призвал граждан страны отказаться от праздничных феферверков.

Представители Конгресса отметили, что залпы пиротехники нарушают ощущение покоя у украинских беженцев.

В организации уточнили, что эти люди должны чувствовать себя в Эстонии в безопасности, а каждая ракета фейерверка убивает это чувство.

Общественная организация занимается помощью беженцев в адаптации, снабжением предметами первой необходимости.