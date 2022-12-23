Postimees: эстонцев призвали отказаться от новогодних фейерверков из-за украинских беженцев
2022-12-23 00:30
Издание Postimees сообщает, что Конгресс украинцев Эстонии призвал граждан страны отказаться от праздничных феферверков.
Представители Конгресса отметили, что залпы пиротехники нарушают ощущение покоя у украинских беженцев.
В организации уточнили, что эти люди должны чувствовать себя в Эстонии в безопасности, а каждая ракета фейерверка убивает это чувство.
Общественная организация занимается помощью беженцев в адаптации, снабжением предметами первой необходимости.
Опубликовано: Светлана Репина