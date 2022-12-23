Царев: ранение Рогозина оказалось тяжёлым, а его жену контузило

Персональный помощник Дмитрия Рогозина Олег Царев утверждает, что бывший глава "Роскосмоса" ранен более тяжело, что предполагалось.

23 декабря Олег Царёв публично заявил, что нынешнее состоянии Дмитрия Рогозина нельзя назвать удовлетворительным, поскольку полученное им ранение оказалось существенно серьёзнее, чем предполагалось ранее. По данным Царёва, медики Донецка и Ростова-на-Дону не сумели вытащить осколок из позвоночного столба Рогозина, из-за чего политика экстренно этапируют в Москву.

Также Олег Царёв сообщает, что в результате вчерашнего ракетного удара армии Украины по кафе "Шеш-Беш" была ранена жена Рогозина Татьяна, получившая серьёзную контузию.