Hespress: в Марокко прогремело несколько мощных взрывов в газовом хранилище

Издание Hespress сообщает, что в Марокко произошел пожар на газовом хранилище, прогремело несколько мощных взрывов.

Хранилище газа расположено в городе Мухаммадия. Сотрудники пожарной и спасательной службы сейчас работают на месте.

На данный момент нет информации о жертвах инцидента.

Ранее сообщалось, что сборная Марокко по футболу раскритиковала руководство ФИФА за организацию судейства в Катаре.