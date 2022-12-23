Hespress: в Марокко прогремело несколько мощных взрывов в газовом хранилище
2022-12-23 00:35
Издание Hespress сообщает, что в Марокко произошел пожар на газовом хранилище, прогремело несколько мощных взрывов.
Хранилище газа расположено в городе Мухаммадия. Сотрудники пожарной и спасательной службы сейчас работают на месте.
На данный момент нет информации о жертвах инцидента.
Ранее сообщалось, что сборная Марокко по футболу раскритиковала руководство ФИФА за организацию судейства в Катаре.
Опубликовано: Светлана Репина