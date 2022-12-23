Блинкен: поставки оружия на Украину повышают шансы на переговоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что поставки оружия на Украину повышают шансы переговоров о разрешении конфликта.

По его словам, активная поддержка украинских военных – единственная возможность укрепления дипломатического взаимодействия.

Блинкен сказал, что этот метод останется актуальным, пока президент России Владимир Путин не изменит курс.

Ранее стало известно, что Сенат конгресса США утвердил проект федерального бюджета, в котором предусмотрена масштабная помощь Украине.