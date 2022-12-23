YNA: в следующем году КНДР активизирует кибератаки против Южной Кореи

Агентство Yonhap News Agency сообщает, что в 2023 году КНДР может активизировать кибератаки против Южной Кореи.

Такими данными располагает Национальная служба разведки Южной Кореи. Сообщается, что целью атак станет кража сведений о передовых технологий.

По данным разведки, речь идет о космических программах и сфере ядерной энергетики, а также о сборе дипломатической информации.

В 2023 году ожидается увеличение киберпреступлений со стороны Северной Кореи, связанных с кражей криптовалют.