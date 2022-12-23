Врачи рассказали, как нельзя лечить грипп и простуду

Для лечения гриппа часто назначают противовирусные препараты. Их нельзя принимать натощак, поскольку они могут навредить желудку и кишечнику.

Традиционное молоко с медом тоже может навредить. Мед нагружает иммунную систему, а молоко способно спровоцировать воспалительную реакцию.

Чай во время простуды полезен, но только не из пакетиков, а листовой. Еще лучше пить травяные или имбирные чаи.

Нельзя капать в нос сок чеснока или лука, это может вызвать ожоги слизистой. Эти продукты лучше добавлять в горячие блюда и салаты.