Литва выплатит евреям 37 млн евро компенсации за преступления во время войны

Согласно решению Сейма Литвы, еврейской общине будет выплачено 37 млн евро в виде компенсации за преступления, совершенные в годы Второй Мировой войны.

Это предложение внесла Ингрида Шимоните, литовский премьер-министр. Она также сообщила, что самим пострадавшим или их наследникам необходимо подать документы в течение года.

Сообщается, что данная сумма выплачивается для частичного восстановления справедливости и в рамках заботы о литовских евреях.

В годы Второй Мировой войны в Литве было уничтожено свыше 200 тысяч евреев.