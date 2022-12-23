Силуанов: в случае получения сверхдоходов Минфин РФ будет покупать юани

Глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил, что в 2023 году ведомство может начать покупку юаней.

Он пояснил, что это произойдет в случае, если будут получены дополнительные нефтегазовые доходы, превышающие базовую сумму.

Ранее Силуанов заявил, что по итогам нынешнего года в России ожидается дефицит бюджета на уровне 2% ВВП.

При это на следующий год прогнозируется такой же показатель бюджетного дефицита.