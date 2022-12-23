Агутин опроверг слухи о разводе со своей женой Варум

Леонид Агутин впервые дал понять, что информация о его разводе с Анжеликой Варум ложь. Музыкант сделал репост странички своего фан -клуба.

Исполнитель Леонид Агутин для того, чтобы дать понять соотечественникам, что не собирается разводится со своей супругой Анжеликой Варум, с которой его связывают более, чем 20 лет совместной жизни, воспользовался публикацией своего фан-клуба.

Певец просто сделал репост одной из страничек, информацию на которой разместили поклонники его творчества.

Суть публикации в том, что развод артистов - ложь. Вся распространяемая информация о разрыве возлюбленных - работа недобросовестных СМИ.