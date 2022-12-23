Леонардо Ди Каприо бросил Джиджи Хадид ради 23-летней модели Виктории Ламас
2022-12-23 08:05
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо взялся за старое. Он снова встречается с девушкой, которой меньше 25 лет. Ею стала начинающая модель Виктория Ламас.
Совсем недавно 48-летний Леонардо Ди Каприо порадовал общественность тем, что стал встречаться с 27-летней моделью Джиджи Хадид, которая воспитывает 2-летнюю дочь.
Дело в том, что у актера есть особенность встречатся только с девушками, которым не исполнилось 25 лет. Как только красавица перешагивала этот возрастной рубеж, Ди Каприо расставался с нею. А тут 27 да еще с ребенком.
Но все вернулось на круги своя. Мировую знаменитость заметили в обществе начинающей модели Виктории Ламас, которой 23 года.
Опубликовано: Наталья Гончарова