Леонардо Ди Каприо бросил Джиджи Хадид ради 23-летней модели Виктории Ламас

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо взялся за старое. Он снова встречается с девушкой, которой меньше 25 лет. Ею стала начинающая модель Виктория Ламас.

Совсем недавно 48-летний Леонардо Ди Каприо порадовал общественность тем, что стал встречаться с 27-летней моделью Джиджи Хадид, которая воспитывает 2-летнюю дочь.

Дело в том, что у актера есть особенность встречатся только с девушками, которым не исполнилось 25 лет. Как только красавица перешагивала этот возрастной рубеж, Ди Каприо расставался с нею. А тут 27 да еще с ребенком.

Но все вернулось на круги своя. Мировую знаменитость заметили в обществе начинающей модели Виктории Ламас, которой 23 года.